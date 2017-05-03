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Витолиньш: хоккеист Капризов пропустил тренировку сборной из-за правил IIHF

Спорт
3 мая, 20:20 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Тренировка команды прошла в среду на "Ланксесс-Арене". В ней приняли участие 25 хоккеистов

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КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов пропустили первое тренировочное занятие сборной России в Кельне перед чемпионатом мира из-за правил Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом журналистам сообщил тренер команды Харийс Витолиньш.

Тренировка команды прошла в среду на "Ланксесс-Арене". В ней приняли участие 25 хоккеистов.

"По правилам ИИХФ, в тренировочном занятии не могут принимать участие более 25 человек", - сказал Витолиньш.

"Он (Капризов - прим. ТАСС) долго был травмирован, все равно сидит в подсознании, что у него было сотрясение. Выпадал на два месяца. Ребята же прошли все сборы и готовы, поэтому на данный момент такой выбор стоит, а дальше будем смотреть по ситуации", - добавил специалист.

По сравнению с последним занятием, в звене с Сергеем Мозякиным тренировался Александр Барабанов, который заменил Сергея Плотникова. "Мы попробовали, потому что они оба одного плана, Плотников может быть помощнее в другой тройке. Есть варианты, мы знаем как было до этого, всегда можно вернуться", - отметил он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне. В первой встрече россияне сыграют против шведов в пятницу.

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