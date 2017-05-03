Россиянка Малышева завоевала серебро ЧЕ по вольной борьбе

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянка Наталья Малышева завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 53 кг.
В финальной схватке россиянка уступила белоруске Ванессе Каладжинской со счетом 1:2.
Бронзовые медали завоевали Мария Преволараки (Греция) и Нина Хеммер (Германия).
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.