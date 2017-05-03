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Хоккеист Любимов отметил хорошую конкуренцию в сборной России перед ЧМ

Спорт
3 мая, 20:35 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Нападающий "Филадельфии" также обратил внимание на то, что лед на "Ланксесс-Арене" в Кельне имеет свои особенности, к которым нужно привыкнуть

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Роман Любимов

Роман Любимов

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" Роман Любимов отметил, что в сборной России перед чемпионатом мира хорошая конкуренция. Об этом он рассказал журналистам.

В среду россияне провели первую тренировку на "Ланксесс-Арене" в Кельне, где пройдут все матчи группового этапа турнира.

"Конечно, хочется попасть в заявку и сыграть весь турнир. У нас очень хорошая конкуренция, все находятся в тонусе, - сказал Любимов. - Что касается условий, то лед здесь немного странный, можно слой срезать при торможении. Хорошее, быстрое покрытие, просто ощущения странные, возможно, после переезда".

Любимов также поделился мнением о тренировке в одном звене с Сергеем Мозякиным. "Было бы здорово провести игру с Мозякиным в одном звене. Все про него говорят, что он хороший игрок, это действительно так. Он феноменальный, хорошо видит площадку", - сказал нападающий "Филадельфии". 

Турнир пройдет с 5 по 21 мая, россияне первый матч проведут со шведами в пятницу.

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