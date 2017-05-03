Тренер: хоккеисты сборной России голодны до побед, что сыграет команде на руку

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КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Все хоккеисты сборной России, приехавшие на чемпионат мира в Кельн, голодны до побед, что может сыграть команде на руку. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной России Харийс Витолиньш.
Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Россияне все матчи предварительной стадии проведут в Германии, где ожидается наплыв российских болельщиков на матчи национальной сборной.
"Это всегда приятно, когда много болельщиков, тем более что у нас много новичков в сборной. Все они злые, голодные, это должно сыграть нам только на руку, а зрители будут их подстегивать. Что касается командных мероприятий, то впереди у нас просмотр фильма", - сказал Витолиньш.
По словам тренера, лед на "Ланксесс-Арене", где пройдут матчи, можно назвать своеобразным.
"Он колется, но все здесь в одинаковых условиях. Конечно, есть разница по сравнению с прошлым годом в Москве - поляна немного большая, но надо к этому привыкнуть, и у нас есть на это два дня. Первый день всегда хаотичен, надо получить экипировку и разместиться по раздевалкам, и здесь не как в Москве, где все просторно. Тут все узко", - добавил Витолиньш.