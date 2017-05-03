Россиянка Овчарова завоевала золото ЧЕ по борьбе

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянка Любовь Овчарова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 60 кг.
В финальной схватке россиянка победила Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 12:5.
Бронзовые медали завоевали Малин Мэттссон (Швеция) и Татьяна Омельченко (Азербайджан).
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.