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Россиянка Овчарова завоевала золото ЧЕ по борьбе

Спорт
3 мая, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В финальной схватке она победила Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 12:5

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянка Любовь Овчарова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 60 кг.

В финальной схватке россиянка победила Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 12:5.

Бронзовые медали завоевали Малин Мэттссон (Швеция) и Татьяна Омельченко (Азербайджан).

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.

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