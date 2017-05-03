Овчарова ожидала от Григорьевой большего прессинга в финале ЧЕ по борьбе

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НОВИ САД /Сербия/, 3 мая. /Спец. Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянка Любовь Овчарова, завоевавшая золото в весовой категории до 60 кг на первом в карьере взрослом чемпионате Европы по борьбе, ожидала от соперницы по финалу Анастасии Григорьевой из Латвии большего прессинга. Об этом она рассказала ТАСС.
В финальной схватке россиянка победила четырехкратную чемпионку Европы Григорьеву со счетом 12:5.
"Я очень волновалась, мне обычно не очень везет на дебютных стартах, а тут финал, да еще и с четырехкратной чемпионкой Европы, - рассказала Овчарова. - Хотя, если честно, ожидала от соперницы большего прессинга".
Спортсменка поблагодарила за результат своих тренеров и особенно личного наставника Смбата Макаряна. "Спасибо огромное моему тренеру, он никогда не сомневается во мне, а для меня это главное условие для результата, - подчеркнула Овчарова. - Мне помогает и опыт моих старших подруг по команде - титулованных Наташи Воробьевой, Валерии Кобловой, Ирины Ологоновой. Я равняюсь на них, они меня по-настоящему вдохновляют".
Спортсменка мечтает увидеть Париж, где в августе пройдет чемпионат мира. "Я пока не загадываю о своем участии в чемпионате мира, ведь только начала выступать на взрослом уровне. Но Париж увидеть, конечно, мечтаю".
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.