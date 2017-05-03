Россиянин Болтукаев получил травму на ЧЕ по вольной борьбе

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НОВИ-САД /Сербия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянин Анзор Болтукаев получил травму во время финальной схватки на чемпионате Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом ТАСС сообщил врач сборной России.
В финальной схватке россиянин уступил представителю Турции Ризе Илдириму со счетом 2:4.
Болтукаев получил травму ноги. Предположительно, спортсмен повредил мениск, но необходимо делать МРТ.
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.