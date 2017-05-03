Борец Болтукаев отказался досрочно завершить финал ЧЕ, несмотря на серьезную травму

НОВИ-САД /Сербия/, 3 мая. /Спец. Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро россиянин Анзор Болтукаев отказался после травмы сняться с финала чемпионата Европы и довел схватку до конца. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев.

В финальной схватке россиянин уступил представителю Турции Ризе Илдириму со счетом 2:4. Схватка дважды раз прерывалась, медики пытались оказать спортсмену помощь.

После финала врачи сборной России поставили спортсмену предположительный диагноз - повреждение мениска. Однако спортсмену требуется провести МРТ.

"Во время поединка у него хрустнуло в ноге. Я предложил Анзору прервать схватку, но он ни в какую не соглашался, довел встречу до конца, да еще и смог заработать балл за активность, - рассказал Тедеев. - Исход схватки от него уже не зависел, травма есть травма. Возмущает, что нормальную медицинскую помощь не могли оказать, даже элементарный "холодок" не сделали, чтобы обезболить травму".

Как рассказал Тедеев, для участия в чемпионате Европы Болтукаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, согнал 9 кг веса. "Он согнал 9 кг, но цифра не критичная, мы не ищем легких путей", - отметил тренер сборной.