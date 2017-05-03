Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: Бекбулатов достоин звания лучшего борца чемпионата Европы

Спорт
3 мая, 23:26 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамболата Тедеева, спортсмен выигрывал у всех соперников с явным преимуществом, невзирая ни на какие регалии и титулы

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВИ-САД /Сербия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов достоин звания лучшего борца чемпионата Европы, проходящего в сербском Нови-Саде. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев.

Бекбулатов завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке россиянин победил болгарина Борислава Новачкова со счетом 10:0.

"Ильяс не проиграл на турнире ни балла, выигрывал у всех соперников с явным преимуществом, невзирая ни на какие регалии и титулы, - отметил Тедеев. - Такое повторить здесь будет очень сложно кому бы то ни было. Поэтому этот борец здесь, на чемпионате Европы, достоин звания лучшего спортсмена. И я это говорю, несмотря на то, что бороться вольникам здесь еще несколько дней".

Бекбулатов дважды становился призером чемпионатов Европы, бронзу турнира он завоевывал в 2013 и 2015 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский контрактник из Братска погиб в Сирии
2
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
3
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
4
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
5
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
6
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
7
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама