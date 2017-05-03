Тренер: Бекбулатов достоин звания лучшего борца чемпионата Европы

НОВИ-САД /Сербия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов достоин звания лучшего борца чемпионата Европы, проходящего в сербском Нови-Саде. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев.

Бекбулатов завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке россиянин победил болгарина Борислава Новачкова со счетом 10:0.

"Ильяс не проиграл на турнире ни балла, выигрывал у всех соперников с явным преимуществом, невзирая ни на какие регалии и титулы, - отметил Тедеев. - Такое повторить здесь будет очень сложно кому бы то ни было. Поэтому этот борец здесь, на чемпионате Европы, достоин звания лучшего спортсмена. И я это говорю, несмотря на то, что бороться вольникам здесь еще несколько дней".

Бекбулатов дважды становился призером чемпионатов Европы, бронзу турнира он завоевывал в 2013 и 2015 годах.