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"Ювентус" обыграл "Монако" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов

Спорт
3 мая, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0, дубль оформил Гонсало Игуаин

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Футболисты "Ювентуса" Дани Алвес и Гонсало Игуаин (слева направо)

Футболисты "Ювентуса" Дани Алвес и Гонсало Игуаин (слева направо)

© AP Photo/Claude Paris

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Итальянский "Ювентус" на выезде обыграл "Монако" со счетом 2:0 в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Оба мяча забил Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты).

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Он не пропустил в шестой игре турнира подряд.

Ответная встреча пройдет в Турине 9 мая. Накануне в первой полуфинальной паре "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:0.

Финал пройдет в Кардиффе 3 июня.

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