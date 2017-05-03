Борец Бекбулатов не мог позволить себе уехать с третьего чемпионата Европы без золота

НОВИ-САД /Сербия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов поставил себе задачу во что бы то ни стало привести со своего третьего чемпионата Европы долгожданное золото и справился с этой задачей. Об этом он рассказал ТАСС.

Бекбулатов завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке россиянин победил болгарина Борислава Новачкова со счетом 10:0.

"Я дважды был бронзовым призером чемпионата Европы - в 2013 году в Тбилиси и в 2015 в Баку, - рассказал Бекбулатов. - Уже неприлично было бы снова дать осечку и уехать с этого турнира без золота, поэтому настроился как следует. А в финале все оказалось проще, чем ожидал, соперник постарался стать для меня неудобным, но я быстро понял его задумку. Поэтому из неудобного он стал для меня очень даже удобным, получается, что турок сам себя перехитрил".

Спортсмен намерен дойти до конца Олимпийского цикла. "Мне 27 лет, впереди еще один олимпийский цикл и я намерен дойти его до конца, до Токио. А что дальше, не могу сказать точно. Не исключено, что после Олимпиады все-таки завершу спортивную карьеру", - рассказал он.

Чемпионат Европы завершится в сербском Нови-Саде 7 мая.