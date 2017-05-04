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Аллегри: нынешний сезон может стать для футболистов "Ювентуса" выдающимся

Спорт
4 мая, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В среду "Ювентус" в гостях одержал победу со счетом 2:0 над "Монако" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

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Массимилиано Аллегри и форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин (слева направо)

Массимилиано Аллегри и форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин (слева направо)

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что текущий сезон может стать самым необычным и выдающимся в истории итальянского клуба. Такое мнение тренер высказал после победы в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Монако", слова Аллегри приводит пресс-служба турнира.

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"Ювентус" обыграл "Монако" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов

"Ювентус" в гостях одержал победу со счетом 2:0 над "Монако" в первом матче 1/2 финала. Два мяча забил Гонсало Игуаин. Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Кроме того, Буффон в шестом матче подряд в турнире оставил свои ворота в неприкосновенности.

"Я поздравляю своих игроков, это была непростая игра. Футболисты "Монако" очень сильны и обладают отличной техникой. В таких важных матчах как этот, Джанлуиджи Буффон всегда демонстрирует, что он - лучший в мире. Хочу сказать, что работа еще не завершена, ведь "Монако" приедет в Турин с мыслью, что им уже нечего терять. Этот сезон может стать выдающимся для нас", - сказал Аллегри.

Ответная встреча пройдет в Турине 9 мая.

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