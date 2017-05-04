Российский хоккеист Педан подписал новый контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" продлил соглашение с 23-летним российским защитником Андреем Педаном. Об этом сообщает пресс-служба "Ванкувера".
Двусторонний контракт с Педаном рассчитан до конца сезона-2017/18.
"Андрей провел хороший сезон в Американской хоккейной лиге, мы рады продлить с ним соглашение. Он добавит глубины нашему составу в обороне, а его скорость и физические возможности дадут нашему тренерскому штабу больше вариантов для конкурентной борьбы", - сказал генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг.
Педан провел за "Ванкувер" 13 матчей в прошлом сезоне, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне он сыграл в АХЛ 52 матча, забросил пять шайбы и сделал пять результативных передач.
Педан является воспитанником московского клуба "Крылья Советов", выступал за московское "Динамо". В 2010 году начал выступать в Канадской хоккейной лиге, в 2013 году подписал контракт с "Нью-Йорк Айлендерс", в "Ванкувер" перешел в 2014 году. Он является бронзовым призером юниорского (до 18 лет) чемпионата мира 2011 года.