В США испытана новая ракета, предназначенная для вывода на орбиту микроспутниковКосмос 4 мая, 2:35
Васильев: "Монако" будет трудно отыграться во втором матче полуфинала ЛЧ с "Ювентусом"Спорт 4 мая, 2:10
Французские телезрители посчитали Макрона наиболее убедительным на заключительных дебатахМеждународная панорама 4 мая, 1:22
Ле Пен считает, что в случае ее поражения на выборах Францией будет управлять МеркельМеждународная панорама 4 мая, 1:12
Аудитория Facebook достигла 1,94 млрд человекЭкономика и бизнес 4 мая, 1:08
Аллегри: нынешний сезон может стать для футболистов "Ювентуса" выдающимсяСпорт 4 мая, 0:45
Российские каратисты начинают выступление на чемпионате Европы в ТурцииСпорт 4 мая, 0:27
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%Политика 4 мая, 0:13
"Сельта" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в полуфинале футбольной Лиги ЕвропыСпорт 4 мая, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Футболистам клуба "Монако", который представляет Францию, будет трудно отыграться во втором матче полуфинала Лиги чемпионов и победить итальянский "Ювентус" по сумме двух матчей. Такое мнение французскому изданию Lequipe высказал вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев.
"Монако" проиграл на своем поле "Ювентусу" со счетом 0:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Ответная игра состоится 9 мая в Турине.
"Сегодня мы играли против великолепной команды, а их голкипер Буффон проделал отличную работу, а мы не смогли реализовать свои шансы. В любом случае, горжусь своей командой, ведь это полуфинал Лиги чемпионов. Отыграться будет очень трудно. Не знаю, какие у нас на это шансы, но сейчас нужно сосредоточиться на ближайшем матче в чемпионате. Чудеса бывают, нужно верить", - сказал Васильев.