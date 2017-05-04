Васильев: "Монако" будет трудно отыграться во втором матче полуфинала ЛЧ с "Ювентусом"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Футболистам клуба "Монако", который представляет Францию, будет трудно отыграться во втором матче полуфинала Лиги чемпионов и победить итальянский "Ювентус" по сумме двух матчей. Такое мнение французскому изданию Lequipe высказал вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев.

"Монако" проиграл на своем поле "Ювентусу" со счетом 0:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится 9 мая в Турине.

"Сегодня мы играли против великолепной команды, а их голкипер Буффон проделал отличную работу, а мы не смогли реализовать свои шансы. В любом случае, горжусь своей командой, ведь это полуфинал Лиги чемпионов. Отыграться будет очень трудно. Не знаю, какие у нас на это шансы, но сейчас нужно сосредоточиться на ближайшем матче в чемпионате. Чудеса бывают, нужно верить", - сказал Васильев.