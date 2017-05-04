Футбольный клуб в Индии объявит голодовку, если не получит приглашение в новую лигу страны

Брэд Питт рассказал, что бросил пить после подачи заявления на разводКультура 4 мая, 4:09
"Известия": Минкомсвязи хочет ужесточить закон о хранении персональных данных за рубежомЭкономика и бизнес 4 мая, 4:07
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатовМеждународная панорама 4 мая, 3:33
Кабмин опубликовал отчет о результатах выполнения "майских указов" президентаПолитика 4 мая, 3:26
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страныЭкономика и бизнес 4 мая, 3:09
В США испытана новая ракета, предназначенная для вывода на орбиту микроспутниковКосмос 4 мая, 2:35
Васильев: "Монако" будет трудно отыграться во втором матче полуфинала ЛЧ с "Ювентусом"Спорт 4 мая, 2:10
Французские телезрители посчитали Макрона наиболее убедительным на заключительных дебатахМеждународная панорама 4 мая, 1:22
Ле Пен считает, что в случае ее поражения на выборах Францией будет управлять МеркельМеждународная панорама 4 мая, 1:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Аиджал" из одноименного индийского города на своей странице в "Твиттере" сообщил, что сотрудники и игроки команды будут вынуждены выйти на митинги и объявить голодовку из-за реорганизации Суперлиги и высшего дивизиона чемпионата Индии, победителем которого "Аиджал" стал в апреле.
Две крупнейшие футбольные лиги Индии (Суперлига и чемпионат Индии) в новом сезоне объединятся в один турнир. Действующий чемпион Индии - "Аиджал" не попал в список трех клубов чемпионата, которые будут выступать в объединенном соревновании. В Суперлигу получили приглашения клубы чемпионата: "Мохун Баган", "Ист Бенгал" и "Бенгалуру".
Футболисты "Аиджала" стали чемпионами Индии 30 апреля, сыграв вничью в заключительном туре с клубом "Шилонг Лайонг". "Аиджал" набрал 37 очков в 18 матчах чемпионата и стал первым клубом из северо-восточного региона Индии (штат Мизорам), выигравшим титул.
"ФК "Аиджал" отправил руководству Суперлиги официальный запрос на продолжение выступления в высшем дивизионе. Если клуб не получит положительного ответа от лиги, то мы обратимся к министру спорта Индии, а также к премьер- министру страны и главе Азиатской конфедерации футбола (АФК). Если все наши шаги не принесут успеха, то клуб будет вынужден начать протесты и митинги у штаб-квартиры Международной федерации футбола (ФИФА) или АФК, а также объявить о массовой голодовке до полного истощения и смерти", - говорится в сообщении пресс-службы.
Aizawl FC has submitted its formal claim to AIFF to continue in the top league... pic.twitter.com/Z43cHEV0OA— Aizawl Football Club (@AizawlFC) 2 мая 2017 г.