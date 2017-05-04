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Футбольный клуб в Индии объявит голодовку, если не получит приглашение в новую лигу страны

Спорт
4 мая, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Футбольный клуб "Аиджал" выиграл чемпионат Индии 30 апреля, но не получил приглашение в новую лигу страны, которая образуется в новом сезоне после объединения индийской Суперлиги и чемпионата

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Аиджал" из одноименного индийского города на своей странице в "Твиттере" сообщил, что сотрудники и игроки команды будут вынуждены выйти на митинги и объявить голодовку из-за реорганизации Суперлиги и высшего дивизиона чемпионата Индии, победителем которого "Аиджал" стал в апреле.

Две крупнейшие футбольные лиги Индии (Суперлига и чемпионат Индии) в новом сезоне объединятся в один турнир. Действующий чемпион Индии - "Аиджал" не попал в список трех клубов чемпионата, которые будут выступать в объединенном соревновании. В Суперлигу получили приглашения клубы чемпионата: "Мохун Баган", "Ист Бенгал" и "Бенгалуру".

Футболисты "Аиджала" стали чемпионами Индии 30 апреля, сыграв вничью в заключительном туре с клубом "Шилонг Лайонг". "Аиджал" набрал 37 очков в 18 матчах чемпионата и стал первым клубом из северо-восточного региона Индии (штат Мизорам), выигравшим титул.

"ФК "Аиджал" отправил руководству Суперлиги официальный запрос на продолжение выступления в высшем дивизионе. Если клуб не получит положительного ответа от лиги, то мы обратимся к министру спорта Индии, а также к премьер- министру страны и главе Азиатской конфедерации футбола (АФК). Если все наши шаги не принесут успеха, то клуб будет вынужден начать протесты и митинги у штаб-квартиры Международной федерации футбола (ФИФА) или АФК, а также объявить о массовой голодовке до полного истощения и смерти", - говорится в сообщении пресс-службы.

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