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Овечкин сказал, что делал глупые ошибки в четвертом матче серии плей-офф с "Питтсбургом"

Спорт
4 мая, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В ночь на четверг "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф, в которой уступает со счетом 1-3

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass, File

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал, что совершил глупые ошибки в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Слова российского хоккеиста приводит пресс-служба лиги.

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В ночь на четверг "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" со счетом 2:3 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями за 18 минут 54 секунды на площадке. В его активе два броска, шесть силовых приемов, он также заработал четыре штрафные минуты.

"Сегодня я сыграл не в свой хоккей, я понимаю, что должен играть намного лучше и принимать больше участия в игре. Сегодня плохо контролировал шайбу и совершал глупые ошибки. Нужно забыть об этом и двигаться дальше. Каждая следующая игра для нас как седьмая, мы должны выиграть три матча. Я уверен, что команда готова к этому", - сказал Тротц.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Питтсбурга".

Пятый матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

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