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"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ

Спорт
4 мая, 8:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Четвертая встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу "Анахайма"

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Якоб Сильверберг

Якоб Сильверберг

© AP Photo/Ryan Kang

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Анахайм" одержал гостевую победу над "Эдмонтоном" в овертайме со счетом 4:3 в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Гетцлаф (22-я, 35-я минуты), Рикард Ракелл (26) и Якоб Сильверберг (61). У "Эдмонтона" голы на счету Милана Лучича (16), Коннора Макдэвида (18) и Дрейка Каггиулы (59).

Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке 11 минут 43 секунды, отметился тремя бросками и тремя силовыми приемами.

"Анахайм" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятая игра между командами состоится в ночь на субботу на домашней арене "Анахайма".

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