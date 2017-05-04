"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Анахайм" одержал гостевую победу над "Эдмонтоном" в овертайме со счетом 4:3 в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Гетцлаф (22-я, 35-я минуты), Рикард Ракелл (26) и Якоб Сильверберг (61). У "Эдмонтона" голы на счету Милана Лучича (16), Коннора Макдэвида (18) и Дрейка Каггиулы (59).
Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке 11 минут 43 секунды, отметился тремя бросками и тремя силовыми приемами.
"Анахайм" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятая игра между командами состоится в ночь на субботу на домашней арене "Анахайма".