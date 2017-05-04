"Кливленд" победил "Торонто" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" дома победил "Торонто" со счетом 125:103 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф.

Самым результативным в матче стал легкий форвард хозяев Леброн Джеймс, в активе которого 39 очков. Его одноклубник Кайл Ирвинг записал на свой счет дабл-дабл - 22 очка и 11 передач.

"Кливленд" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

В другом матче "Сан-Антонио" дома победил "Хьюстон" со счетом 121:96. Самым результативным в матче стал форвард хозяев Кауай Леонард (34). Счет в серии - 1:1.