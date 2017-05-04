Посол Франции вызван в МИД Белоруссии из-за обыска хоккейной сборной на вокзале в Париже

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Посол Франции Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии из-за обыска сборной Белоруссии по хоккею на вокзале в Париже. Об этом сообщается в "Твиттере" МИД Белоруссии.

В среду стало известно, что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира.

"В связи с инцидентом со сборной Белоруссии по хоккею посол Франции в Белоруссии Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел", - говорится в сообщении МИД.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Первый матч на турнире сборная Белоруссии проведет в пятницу против команды Финляндии.