Мещеряков: бюджета "Локомотива" достаточно для достойного выступления в Лиге Европы

Организованный турпоток в Сочи летом может упасть на 30%Общество 4 мая, 11:47
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровьеОбщество 4 мая, 11:45
Около 6% тундры Ямала превратились в "пустыню" из-за вытаптывания пастбищ оленямиНаука 4 мая, 11:39
Инвестиционный лифтИнфографика 4 мая, 11:39
Комитет по этике: поведение Ари на грани хулиганства, но рассматривать дело должен КДКСпорт 4 мая, 11:36
"Ъ": авиакомпании могут лишиться четверти пилотов после проверок РосавиацииЭкономика и бизнес 4 мая, 11:34
Обвиняемые в гибели четырех человек при падении крана в Омске не признали свою винуСибирь 4 мая, 11:22
Сборная России сохранила 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 4 мая, 11:13
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из РоссииЭкономика и бизнес 4 мая, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" имеет достаточный бюджет для достойного выступления как в чемпионате России, так и в Лиге Европы следующего сезона. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
Во вторник московский клуб стал обладателем Кубка России, победив в финале екатеринбургский "Урал" (2:0), и обеспечил себе участие в Лиге Европы следующего сезона на стадии группового этапа. По словам собеседника ТАСС, бюджет "Локомотива" на 2017-й год изменился незначительно в сравнении с прошлогодним бюджетом. В 2016 году бюджет железнодорожников составлял 5,4 млрд рублей без вычета налогов.
"У клуба достаточный бюджет, чтобы достойно играть на самом высоком уровне и добиваться результата как в чемпионате и Кубке России, так и в еврокубках. Он существенно не поменялся по сравнению с прошлым годом. Все зависит от мастерства и профессионализма менеджмента клуба и тренерского штаба", - сказал Мещеряков.