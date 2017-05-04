Мещеряков: бюджета "Локомотива" достаточно для достойного выступления в Лиге Европы

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" имеет достаточный бюджет для достойного выступления как в чемпионате России, так и в Лиге Европы следующего сезона. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Во вторник московский клуб стал обладателем Кубка России, победив в финале екатеринбургский "Урал" (2:0), и обеспечил себе участие в Лиге Европы следующего сезона на стадии группового этапа. По словам собеседника ТАСС, бюджет "Локомотива" на 2017-й год изменился незначительно в сравнении с прошлогодним бюджетом. В 2016 году бюджет железнодорожников составлял 5,4 млрд рублей без вычета налогов.

"У клуба достаточный бюджет, чтобы достойно играть на самом высоком уровне и добиваться результата как в чемпионате и Кубке России, так и в еврокубках. Он существенно не поменялся по сравнению с прошлым годом. Все зависит от мастерства и профессионализма менеджмента клуба и тренерского штаба", - сказал Мещеряков.