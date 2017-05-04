Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геркус: "Локомотив" не будет жаловаться на игрока "Урала" Павлюченко за оскорбление Ари

Спорт
4 мая, 10:52 дата обновления: 4 мая, 11:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что слова Павлюченко нельзя оставлять без внимания

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Геркус

Илья Геркус

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Локомотив" не будет подавать жалобу, чтобы комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел оскорбительные слова футболиста "Урала" Романа Павлюченко в адрес бразильского игрока железнодорожников Ари после финального матча Кубка России. Об этом ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Смотрите также
Роман Павлюченко

Павлюченко заявил, что ему не стоило оскорблять Ари после финала Кубка России

На вопрос, будет ли клуб просить, чтобы комитет по этике РФС рассмотрел оскорбительные слова Павлюченко в адрес Ари, Геркус ответил: "Мы не будем этого делать".

Также о случившемся высказался председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, заявивший, что такие поступки выглядят непрофессионально. "Я считаю, что, невзирая на эмоции, все игроки должны быть профессиональными футболистами, они должны сдерживать себя. При большом количестве зрителей, это не красит наш футбол и вообще футбол в целом. Это игра, в которой надо выражать эмоции, играя, а не в каких-то других действиях", - сказал он.

Матч между "Уралом" и "Локомотивом", прошедший на сочинском стадионе "Фишт" во вторник, завершился победой железнодорожников со счетом 2:0. В конце встречи футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской - Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно.

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что слова Павлюченко нельзя оставлять без внимания. При этом, как отметил Андреев, для того, чтобы дать оценку высказываниям Павлюченко, комитету по этике необходимо получить соответствующую санкцию либо от вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко, либо от исполкома РФС. Права самостоятельно инициировать рассмотрение дел у комитета по этике РФС нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех
2
DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
5
Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента
6
Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"
7
Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
Темы дня
Загрузка...
Реклама