Геркус: "Локомотив" не будет жаловаться на игрока "Урала" Павлюченко за оскорбление Ари

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Локомотив" не будет подавать жалобу, чтобы комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел оскорбительные слова футболиста "Урала" Романа Павлюченко в адрес бразильского игрока железнодорожников Ари после финального матча Кубка России. Об этом ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

На вопрос, будет ли клуб просить, чтобы комитет по этике РФС рассмотрел оскорбительные слова Павлюченко в адрес Ари, Геркус ответил: "Мы не будем этого делать".

Также о случившемся высказался председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, заявивший, что такие поступки выглядят непрофессионально. "Я считаю, что, невзирая на эмоции, все игроки должны быть профессиональными футболистами, они должны сдерживать себя. При большом количестве зрителей, это не красит наш футбол и вообще футбол в целом. Это игра, в которой надо выражать эмоции, играя, а не в каких-то других действиях", - сказал он.

Матч между "Уралом" и "Локомотивом", прошедший на сочинском стадионе "Фишт" во вторник, завершился победой железнодорожников со счетом 2:0. В конце встречи футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской - Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно.

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что слова Павлюченко нельзя оставлять без внимания. При этом, как отметил Андреев, для того, чтобы дать оценку высказываниям Павлюченко, комитету по этике необходимо получить соответствующую санкцию либо от вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко, либо от исполкома РФС. Права самостоятельно инициировать рассмотрение дел у комитета по этике РФС нет.