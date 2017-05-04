Хоккеист Азеведо достиг договоренности с "Ак Барсом" о продлении контракта

КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский нападающий хоккейного клуба "Ак Барс" Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с казанским клубом. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Соглашение игрока с "Ак Барсом", заключенное три года назад, истекло 30 апреля, после чего он стал неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что Азеведо рассматривает вариант продолжения карьеры в Казани.

"Азеведо достиг договоренности с "Ак Барсом", игрока устроило предложение клуба по деньгам", - сообщил источник.

В составе "Ак Барса" Азеведо три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в 2015 году стал финалистом Кубка Гагарина. Ранее Азеведо выступал за пражский "Лев", в составе которого также в 2014 году выходил в финал плей-офф КХЛ.