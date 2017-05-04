Геркус: футболисты "Локомотива" Ари и Фарфан пообещали больше не драться на поле

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающие футбольного клуба "Локомотив" Ари и Джефферсон Фарфан, а также полузащитник Мануэл Фернандеш пообещали больше не участвовать в массовых драках во время футбольных матчей. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Илья Геркус.

Во вторник "Локомотив" стал обладателем Кубка России по футболу, в финале обыграв екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. В концовке встречи после стычки Фернандеша с полузащитником "Урала" Артемом Фидлером произошла массовая драка, в результате которой с поля были удалены Ари и Фарфан со стороны московской команды, а также Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны екатеринбургской команды. После матча председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что с Ари, Фарфаном и Фернандешем будет серьезный разговор.

"Провел беседу с игроками, пожурил, - сказал Геркус. - Обещали так больше не делать".

В среду глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что случившееся в финальном матче Кубка России будет рассматриваться на отдельном заседании.