Гандбольный вратарь Киреев, которому ампутировали фалангу пальца, продолжит карьеру

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский гандбольный вратарь Виктор Киреев, которому ампутировали фалангу пальца, продолжит спортивную карьеру после восстановления. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Ранее комментатор "Матч ТВ" Артем Шмельков в Twitter сообщил, что Кирееву была сделана операция по удалению средней фаланги мизинца.
"Травму получил в матче со словенцами на чемпионате мира, - сказал Киреев. - Решил, что выбил палец, подержал холод, мазью мазал, а он все не проходил. При этом тренировался, а спустя какое-то время сходил на рентген. Как все закончилось, все знают".
"Конечно не планирую завязывать с любимым видом спорта", - добавил голкипер, отметив, что после операции он шесть-восемь недель будет ходить со спицами в пальце.
Киреев выступает за украинский "Мотор". Также он является двукратным бронзовым призером чемпионата России.