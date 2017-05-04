МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и ветераны футбола возложат венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помимо Мутко, мероприятие, которое пройдет 5 мая, посетят вице-президент РФС Никита Симонян, Алексей Парамонов, Виктор Понедельник, Александр Мирзоян, Сергей Ольшанский, Виктор Шустиков, Борис Копейкин, Анзор Кавазашвили, Валерий Маслов, Владимир Пильгуй и другие ветераны футбола.

Также в церемонии примут участие вдовы прославленных игроков - Валентина Яшина, Зоя Бубукина, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Галина Исаева и другие.