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Мутко и ветераны футбола возложат венки к могиле Неизвестного солдата

Спорт
4 мая, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Также в церемонии примут участие вдовы прославленных игроков - Валентина Яшина, Зоя Бубукина, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Галина Исаева и другие

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и ветераны футбола возложат венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помимо Мутко, мероприятие, которое пройдет 5 мая, посетят вице-президент РФС Никита Симонян, Алексей Парамонов, Виктор Понедельник, Александр Мирзоян, Сергей Ольшанский, Виктор Шустиков, Борис Копейкин, Анзор Кавазашвили, Валерий Маслов, Владимир Пильгуй и другие ветераны футбола.

Также в церемонии примут участие вдовы прославленных игроков - Валентина Яшина, Зоя Бубукина, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Галина Исаева и другие.

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