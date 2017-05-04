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UWW утвердил сроки проведения Кубка мира по женской борьбе в Чебоксарах

Спорт
4 мая, 11:33 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

Кубок мира по женской борьбе проходит с 2001 года, пять раз его принимала Япония, в 2007 году он проходил в Красноярске, в 2015-м - в Санкт-Петербурге

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НОВИ-САД /Сербия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Объединенный мир борьбы (UWW) утвердил сроки проведения Кубка мира по женской борьбе 2017 года с призовым фондом 3 млн рублей в Чебоксарах, он пройдет 1-2 декабря. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

"В Нови-Сад, где проходит чемпионат Европы по борьбе, мы провели рабочую встречу с генеральным секретарем организации Мишелем Дюссоном, - рассказал Брюсов. - Нами были согласованы сроки проведения Кубка мира - он пройдет 1-2 декабря, а также утверждены другие технические детали. В соревнованиях выступят восемь команд, четыре из них будут представлять европейский континент, в том числе Россию".

Кубок мира по женской борьбе проходит с 2001 года, пять раз его принимала Япония, в 2007 году он проходил в Красноярске, в 2015-м - в Санкт-Петербурге. Трижды, в 2001, 2005 и 2011 годах хозяйкой турнира была Франция. Восемь раз Кубок мира выигрывали японки, шесть раз трофеем владел Китай. Женская сборная России стала второй на Кубке мира - 2015. В прошлом году турнир не проводился.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (ФИЛА) была переименована в Объединенный мир борьбы.

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