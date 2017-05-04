Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет по этике: поведение Ари на грани хулиганства, но рассматривать дело должен КДК

Спорт
4 мая, 11:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Форвард "Локомотива" принял участие в массовой драке футболистов во время финального матча Кубка России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ари

Ари

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Поведение нападающего "Локомотива" Ари во время финала Кубка России по футболу с "Уралом" неэтично и находится на грани с хулиганством, но рассматривать дело должен, прежде всего, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), а не комитет по этике организации. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета по этике Семен Андреев.

Смотрите также
Потасовка во время матча "Урал" - "Локомотив"

Геркус: футболисты "Локомотива" Ари и Фарфан пообещали больше не драться на поле

Финал Кубка прошел во вторник на сочинском стадионе "Фишт" и завершился победой железнодорожников со счетом 2:0. В концовке встречи после стычки полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша с хавбеком "Урала" Артемом Фидлером произошла массовая драка, в результате которой с поля были удалены Ари и Джефферсон Фарфан со стороны московской команды, а также Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны екатеринбургской команды. На повторе эпизода видно, что именно Ари первым распустил руки и нанес акцентированный удар кулаком.

"Там вообще все было неэтично, все эти стычки не то что неэтичны, а на грани хулиганства, - ответил Андреев на вопрос о поведении Ари. - Но мне трудно говорить по этому поводу. Я вообще противник таких неспортивных разборок на поле, это ни в какие ворота не лезет. Но вопросы, которые возникают в рамках матча, должен рассматривать дисциплинарный комитет, нельзя пропускать такие вещи".

Собеседник ТАСС отметил, что комитет готов рассмотреть поведение Ари. "Если руководство (РФС - прим. ТАСС) сочтет необходимым его рассмотреть на нашем комитете, мы, конечно, рассмотрим, обязательно. Но вы знаете, что по регламенту нужен запрос от руководства. Это, конечно, не украшает наш футбол", - сказал он.

Документы по Павлюченко не поступали

После встречи нападающий "Урала" Роман Павлюченко резко отреагировал на поведение Ари - он нецензурно выразился в адрес бразильца в присутствии журналистов и попросил их опубликовать его слова дословно. Ранее Андреев сообщил, что комитет готов рассмотреть поведение форварда в случае обращения руководства РФС. "Пока документы не поступали, нам остается только ждать", - сообщил глава комитета.

Павлюченко в среду признался ТАСС, что должен был лучше подобрать слова и готов принять любое наказание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех
2
DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
5
Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента
6
Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"
7
Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
Темы дня
Загрузка...
Реклама