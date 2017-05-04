Комитет по этике: поведение Ари на грани хулиганства, но рассматривать дело должен КДК

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Поведение нападающего "Локомотива" Ари во время финала Кубка России по футболу с "Уралом" неэтично и находится на грани с хулиганством, но рассматривать дело должен, прежде всего, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), а не комитет по этике организации. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета по этике Семен Андреев.
Финал Кубка прошел во вторник на сочинском стадионе "Фишт" и завершился победой железнодорожников со счетом 2:0. В концовке встречи после стычки полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша с хавбеком "Урала" Артемом Фидлером произошла массовая драка, в результате которой с поля были удалены Ари и Джефферсон Фарфан со стороны московской команды, а также Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны екатеринбургской команды. На повторе эпизода видно, что именно Ари первым распустил руки и нанес акцентированный удар кулаком.
"Там вообще все было неэтично, все эти стычки не то что неэтичны, а на грани хулиганства, - ответил Андреев на вопрос о поведении Ари. - Но мне трудно говорить по этому поводу. Я вообще противник таких неспортивных разборок на поле, это ни в какие ворота не лезет. Но вопросы, которые возникают в рамках матча, должен рассматривать дисциплинарный комитет, нельзя пропускать такие вещи".
Собеседник ТАСС отметил, что комитет готов рассмотреть поведение Ари. "Если руководство (РФС - прим. ТАСС) сочтет необходимым его рассмотреть на нашем комитете, мы, конечно, рассмотрим, обязательно. Но вы знаете, что по регламенту нужен запрос от руководства. Это, конечно, не украшает наш футбол", - сказал он.
После встречи нападающий "Урала" Роман Павлюченко резко отреагировал на поведение Ари - он нецензурно выразился в адрес бразильца в присутствии журналистов и попросил их опубликовать его слова дословно. Ранее Андреев сообщил, что комитет готов рассмотреть поведение форварда в случае обращения руководства РФС. "Пока документы не поступали, нам остается только ждать", - сообщил глава комитета.
Павлюченко в среду признался ТАСС, что должен был лучше подобрать слова и готов принять любое наказание.