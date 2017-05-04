Андреев: Мутко поддерживает желание комитета по этике самому инициировать дела

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поддерживает желание комитета по этике организации самому инициировать дела, вопрос прорабатывается юристами. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

Андреев, который является почетным президентом Ассоциации мини-футбола России, возглавил комитет по этике в ноябре прошлого года. Первое заседание комитета прошло в феврале. Ранее Андреев неоднократно говорил о желании самому инициировать дела. На данный момент, согласно регламенту РФС по этике, это могут делать только президент РФС и исполком или бюро исполкома организации через письменное обращение.

"Пока мы такое права не получили. Виталий Леонтьевич (Мутко - прим. ТАСС) о нашем желании знает, он не против, в этом плане он демократичный. Но эти вопросы сейчас должен проработать юридический комитет", - прокомментировал ситуацию Андреев.