Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Андреев: Мутко поддерживает желание комитета по этике самому инициировать дела

Спорт
4 мая, 11:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Семен Андреев, который является почетным президентом Ассоциации мини-футбола России, возглавил комитет по этике в ноябре прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поддерживает желание комитета по этике организации самому инициировать дела, вопрос прорабатывается юристами. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

Смотрите также
Ари

Комитет по этике: поведение Ари на грани хулиганства, но рассматривать дело должен КДК

Андреев, который является почетным президентом Ассоциации мини-футбола России, возглавил комитет по этике в ноябре прошлого года. Первое заседание комитета прошло в феврале. Ранее Андреев неоднократно говорил о желании самому инициировать дела. На данный момент, согласно регламенту РФС по этике, это могут делать только президент РФС и исполком или бюро исполкома организации через письменное обращение.

"Пока мы такое права не получили. Виталий Леонтьевич (Мутко - прим. ТАСС) о нашем желании знает, он не против, в этом плане он демократичный. Но эти вопросы сейчас должен проработать юридический комитет", - прокомментировал ситуацию Андреев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех
2
Россия ограничила денежные переводы на Украину
3
DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора
4
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
5
Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента
6
Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"
7
Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
Темы дня
Загрузка...
Реклама