Глава федерации: российские триатлонисты будут претендовать на медали ОИ в Токио

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Триатлонисты сборной России будут претендовать на медали Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации триатлона России Петр Иванов.
"Сегодня конечная цель состоит в том, чтобы количество занимающихся триатлоном в России прирастало кратно и чтобы в нашей стране этот вид спорта стал не менее популярным, чем на других континентах, - сказал Иванов. - Также есть цель, чтобы наши спортсмены, наконец, поднялись на пьедестал на Олимпийских играх. А я считаю, что у нас есть достойные ребята, которые в состоянии подготовиться к Олимпийским играм в Токио. Мы уже сегодня будем готовить резерв на следующий олимпийский период".
Иванов также отметил, что Федерации триатлона России необходимо повышать уровень соревнований, которые проходят в стране.
"Наша основная задача - сделать уровень отечественных стартов качественными, - отметил глава федерации. - Наша задача, чтобы спортсмены до поездок на международные старты получали опыт в России. Конечно, необходимо ездить на международные соревнования, но у нас есть свои, которые нужно поддерживать и развивать".
Иванов также сообщил, что в мае федерация проведет образовательные семинары для тренеров, по итогам которых специалисты получат необходимый для работы сертификат.
Российские спортсмены ни разу не завоевывали медали в триатлоне на Олимпийских играх. Соревнования в этом виде входят в программу Игр с 2000 года.