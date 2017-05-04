Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава федерации: российские триатлонисты будут претендовать на медали ОИ в Токио

Спорт
4 мая, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Петр Иванов также отметил, что Федерации триатлона России необходимо повышать уровень соревнований, которые проходят в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Триатлонисты сборной России будут претендовать на медали Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации триатлона России Петр Иванов.

"Сегодня конечная цель состоит в том, чтобы количество занимающихся триатлоном в России прирастало кратно и чтобы в нашей стране этот вид спорта стал не менее популярным, чем на других континентах, - сказал Иванов. - Также есть цель, чтобы наши спортсмены, наконец, поднялись на пьедестал на Олимпийских играх. А я считаю, что у нас есть достойные ребята, которые в состоянии подготовиться к Олимпийским играм в Токио. Мы уже сегодня будем готовить резерв на следующий олимпийский период".

Иванов также отметил, что Федерации триатлона России необходимо повышать уровень соревнований, которые проходят в стране.

"Наша основная задача - сделать уровень отечественных стартов качественными, - отметил глава федерации. - Наша задача, чтобы спортсмены до поездок на международные старты получали опыт в России. Конечно, необходимо ездить на международные соревнования, но у нас есть свои, которые нужно поддерживать и развивать".

Иванов также сообщил, что в мае федерация проведет образовательные семинары для тренеров, по итогам которых специалисты получат необходимый для работы сертификат.

Российские спортсмены ни разу не завоевывали медали в триатлоне на Олимпийских играх. Соревнования в этом виде входят в программу Игр с 2000 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель
2
Песков не стал комментировать доклад ФБР о якобы вмешательстве РФ в дела США
3
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
4
Россия ограничила денежные переводы на Украину
5
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.
6
Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама