ФХРБ: ситуация с обыском хоккеистов сборной Белоруссии может разозлить игроков перед ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация с обыском сборной Белоруссии по хоккею может добавить злости игрокам перед стартом чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров.

Французская полиция в среду провела тщательный досмотр белорусской команды, которая прибыла в Париж для участия в чемпионате мира на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова. Ранее ФХРБ сообщила, что готовит по этому поводу письма, в том числе и в IIHF, Федерацию хоккея Франции и оргкомитет турнира. Посол Франции был вызван в МИД Белоруссии в связи с этим событием.

"Надеюсь, это в определенном плане подбодрило ребят. Наоборот, это добавит им полезной злости. Команда готовится к матчу, и есть задача, чтобы это приключение перевести в позитив", - сказал Гончаров.

По словам заместителя главы ФХРБ, белорусская федерация поднимет вопрос об инциденте на заседании директората турнира в Париже.

"Разумеется, мы поднимем этот вопрос, поскольку одну из 16 команд по каким-то причинам проверяют и задерживают без оснований. При этом мы понимаем: то, что произошло, не под контролем IIHF и Федерации хоккея Франции. Президент французской федерации, когда узнал об этом, набрал мне и извинялся, обещал все выяснить и официально передал свои извинения. Для него самого это был шок и неприятный сюрприз", - подчеркнул Гончаров.

Белорусская команда на предварительной стадии турнира проведет все матчи в Париже. Первый матч подопечные Дэйва Льюиса сыграют 5 мая с финнами.