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ФХРБ: ситуация с обыском хоккеистов сборной Белоруссии может разозлить игроков перед ЧМ

Спорт
4 мая, 12:49 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Французская полиция в среду провела тщательный досмотр белорусской команды, которая прибыла в Париж для участия в чемпионате мира на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова

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КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация с обыском сборной Белоруссии по хоккею может добавить злости игрокам перед стартом чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров.

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Посол Франции вызван в МИД Белоруссии из-за обыска хоккейной сборной на вокзале в Париже

Французская полиция в среду провела тщательный досмотр белорусской команды, которая прибыла в Париж для участия в чемпионате мира на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова. Ранее ФХРБ сообщила, что готовит по этому поводу письма, в том числе и в IIHF, Федерацию хоккея Франции и оргкомитет турнира. Посол Франции был вызван в МИД Белоруссии в связи с этим событием.

"Надеюсь, это в определенном плане подбодрило ребят. Наоборот, это добавит им полезной злости. Команда готовится к матчу, и есть задача, чтобы это приключение перевести в позитив", - сказал Гончаров.

По словам заместителя главы ФХРБ, белорусская федерация поднимет вопрос об инциденте на заседании директората турнира в Париже.

"Разумеется, мы поднимем этот вопрос, поскольку одну из 16 команд по каким-то причинам проверяют и задерживают без оснований. При этом мы понимаем: то, что произошло, не под контролем IIHF и Федерации хоккея Франции. Президент французской федерации, когда узнал об этом, набрал мне и извинялся, обещал все выяснить и официально передал свои извинения. Для него самого это был шок и неприятный сюрприз", - подчеркнул Гончаров.

Белорусская команда на предварительной стадии турнира проведет все матчи в Париже. Первый матч подопечные Дэйва Льюиса сыграют 5 мая с финнами.

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