МИД Белоруссии выразил протест Франции в связи с досмотром хоккеистов

"Умные" счетчики энергии помогают снизить потери на 10–30%Экономика и бизнес 4 мая, 13:17
Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-апреле составила более 5 млн тоннТранспорт 4 мая, 13:10
Подозреваемый в превышении полномочий омский вице-премьер Гребенщиков ушел в отставкуПолитика 4 мая, 13:01
ФК "Томь" рискует не пройти вовремя лицензирование на следующий сезонСпорт 4 мая, 12:52
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.Экономика и бизнес 4 мая, 12:35
Супруг британской королевы прекратит исполнять общественные обязанностиМеждународная панорама 4 мая, 12:31
Суд вернул в прокуратуру дело экс-полпреда на Сахалине об экстремизмеПроисшествия 4 мая, 12:28
Власти Москвы объявили конкурсы на организацию питания для 1 млн школьниковМосква 4 мая, 12:26
СМИ: Салман Бабаев уходит с поста вице-президента РЖДТранспорт 4 мая, 12:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. МИД Белоруссии выразил решительный протест французской стороне в связи с инцидентом, который произошел со сборной Белоруссии по хоккею в Париже. Об этом сообщает МИД Белоруссии в официальном аккаунте в Twitter.
В среду стало известно, что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира. В четверг МИД сообщил, что в связи с инцидентом посол Франции в Белоруссии Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.
"В ходе встречи замминистра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительны протест белорусской стороны в связи с проведенной в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов", - говорится в сообщении МИД.
При этом белорусская сторона потребовала провести расследование инцидента и принести извинения, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.
В СМИ сообщалось, что сборная Белоруссии 3 мая прибыла на поезде из Бордо в Париж, где проведет групповые матчи чемпионата мира по хоккею. По прибытию в столицу Франции полиция провела обыск багажа главного тренера белорусской команды Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына. По словам очевидцев, досмотр был весьма тщательным. Ничего незаконного в багаже белорусов найдено не было, после окончания досмотра все были отпущены.