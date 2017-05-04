МИД Белоруссии выразил протест Франции в связи с досмотром хоккеистов

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. МИД Белоруссии выразил решительный протест французской стороне в связи с инцидентом, который произошел со сборной Белоруссии по хоккею в Париже. Об этом сообщает МИД Белоруссии в официальном аккаунте в Twitter.

В среду стало известно, что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира. В четверг МИД сообщил, что в связи с инцидентом посол Франции в Белоруссии Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.

"В ходе встречи замминистра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительны протест белорусской стороны в связи с проведенной в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов", - говорится в сообщении МИД.

При этом белорусская сторона потребовала провести расследование инцидента и принести извинения, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

В СМИ сообщалось, что сборная Белоруссии 3 мая прибыла на поезде из Бордо в Париж, где проведет групповые матчи чемпионата мира по хоккею. По прибытию в столицу Франции полиция провела обыск багажа главного тренера белорусской команды Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына. По словам очевидцев, досмотр был весьма тщательным. Ничего незаконного в багаже белорусов найдено не было, после окончания досмотра все были отпущены.