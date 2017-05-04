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ФК "Томь" рискует не пройти вовремя лицензирование на следующий сезон

Спорт
4 мая, 12:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что комиссия по "Томи" соберется 11 мая

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Футболисты "Томи"

Футболисты "Томи"

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футбольный клуб "Томь" из-за отсутствия денег, необходимых для погашения долгов, рискует не пройти во время лицензирование на сезон-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор томичей Руслан Киселев.

В феврале стало известно, что за 2016 год томичи накопили долг в размере 460 млн рублей. Позднее спонсор клуба "Газпром нефть" направила "Томи" 200 млн на его погашение. В середине апреля Киселев сообщил, что для прохождения лицензирования клуб обязан погасить задолженности за прошлый год, и намерен это сделать до конца апреля.

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"Мы только отправили все бумаги, но для того, чтобы их рассмотрели необходимо погасить все задолженности, которые нас обязал выплатить РФС. Пока такой возможности нет, остаток денег пока проходит стадию согласования. Ждем денег после 9 мая, то есть, да, будем проходить (процесс лицензирования - прим. ТАСС) впритык. Если не успеем, у нас есть еще один вариант - подать апелляцию, и у нас тогда еще будет время до конца месяца", - рассказал Киселев.

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что комиссия по "Томи" соберется 11 мая. "Их документы рассматриваются, комиссия решит, соответствуют ли они всем критериям или нет. Пока у меня нет информации, что у них есть долги, но если сам клуб говорит, что они у них есть, то, естественно, первая инстанция им не выдаст лицензию. Комиссия по "Томи" пройдет 11 мая. Если они подадут апелляцию, следующая комиссия пройдет 30 мая", - прокомментировал ситуацию он.

Финансовые проблемы вынудили томский клуб расстаться почти со всем основным составом в зимний перерыв, а также не позволили заявить новичков, так что команда вынуждена прибегать к услугам игроков молодежной команды. За четыре тура до конца чемпионата страны команда располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. Зимой вице- губернатор Томской области Чингис Акатаев заявил, что финансовая ситуация не позволит клубу сыграть в премьер- лиге, даже если команда сохранит в ней место.

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