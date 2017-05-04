Международная федерация баскетбола разрешила спортсменам играть в хиджабах

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) внесла изменения в правила, разрешив игрокам выходить на матчи в головных уборах, в том числе в хиджабах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В соответствии с поправкой, принятой в четверг на заседании центрального бюро FIBA в Гонконге, игрокам разрешили надевать головные уборы. Головной убор должен быть белого, черного или цвета формы. При этом головной убор не должен прикрывать какую-либо часть лица и не должен представлять опасность получения повреждения для игрока и других баскетболистов.

Мусульманские страны активно лоббировали изменения в правила FIBA в последние годы. В 2014 году сборная Катара отказалась от выступления на Азиатских играх из-за запрета на ношение хиджаба. Особенно активную позицию занимали представители Ирана, где были проведены выставочные матчи женских команд, баскетболисткам которых было разрешено играть в хиджабах. В Иране эти матчи стали первыми с участием женщин, на которые были допущены мужчины в качестве зрителей.