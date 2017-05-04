Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 200 спортсменов из семи стран примут участие в турнире по вольной борьбе в Дагестане

Спорт
4 мая, 13:10 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, мая. /ТАСС

Турнир является традиционным и проводится в 41-й раз

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе пройдет 9-10 мая в дагестанском городе Хасавюрт. Участие в нем примут около 200 спортсменов из регионов России и шести других стран, сообщил ТАСС пресс- секретарь министерства по физической культуре и спорту Дагестана Шамиль Курбанов.

"9-10 мая на базе спортшколы "Спартак" в Хасавюрте состоится открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе "Дружба - Мир Кавказу". Участниками соревнования станут порядка 200 борцов, как из регионов России, так и стран ближнего зарубежья", - сказал Курбанов.

По его словам, участие в турнире подтвердили спортсмены из Калининграда, Краснодара, Казани, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Чечни, а также из Казахстана, Болгарии, Латвия, Литвы, Узбекистана и Азербайджана.

"Турнир является традиционным и проводится в 41-й раз. Состязаться в нем будут юноши 2000-2002 годов рождения (38, 42, 46 кг) и юниоры 1997-1999 годов рождения (50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг)", - добавил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель
2
Песков не стал комментировать доклад ФБР о якобы вмешательстве РФ в дела США
3
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
4
Россия ограничила денежные переводы на Украину
5
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.
6
Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама