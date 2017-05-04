Около 200 спортсменов из семи стран примут участие в турнире по вольной борьбе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе пройдет 9-10 мая в дагестанском городе Хасавюрт. Участие в нем примут около 200 спортсменов из регионов России и шести других стран, сообщил ТАСС пресс- секретарь министерства по физической культуре и спорту Дагестана Шамиль Курбанов.

"9-10 мая на базе спортшколы "Спартак" в Хасавюрте состоится открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе "Дружба - Мир Кавказу". Участниками соревнования станут порядка 200 борцов, как из регионов России, так и стран ближнего зарубежья", - сказал Курбанов.

По его словам, участие в турнире подтвердили спортсмены из Калининграда, Краснодара, Казани, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Чечни, а также из Казахстана, Болгарии, Латвия, Литвы, Узбекистана и Азербайджана.

"Турнир является традиционным и проводится в 41-й раз. Состязаться в нем будут юноши 2000-2002 годов рождения (38, 42, 46 кг) и юниоры 1997-1999 годов рождения (50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг)", - добавил собеседник агентства.