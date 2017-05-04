Отец хоккеиста Тарасенко считает, что "Сент-Луису" не хватает опыта в серии с "Нэшвиллом"

КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. "Сент-Луис" уступает "Нэшвиллу" в четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за недостатка опыта у своих игроков. Такое мнение ТАСС высказал тренер "Сибири" Андрей Тарасенко, чей сын Владимир является форвардом "Сент-Луиса".

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу "Нэшвилла".

"На мой взгляд, "Сент-Луис" испытывает проблемы с реализацией, это вызвано недостатком опыта. У "Нэшвилла" очень плотная команда, которой трудно противостоять. Володя ведет за собой команду, создает моменты, но многим его партнерам не хватает опыта", - считает Тарасенко-старший.

"Шансы у "Сент-Луиса" на выход в следующую стадию есть. Будем надеяться, что команде удастся это сделать", - добавил специалист.

Тарасенко-старший отметил, что пока не в курсе, приедет ли его сын на чемпионат мира в случае вылета его команды из Кубка Стэнли. "Мы с ним редко общаемся во время плей-офф, поэтому пока не знаю, что он думает относительно своего участия в чемпионате мира. Тем более серия с "Нэшвиллом" еще не окончена", - сказал он.

Пятый матч серии состоится в ночь на 6 мая в Сент- Луисе. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.