"Урал" не будет наказывать своих футболистов за участие в драке в финале Кубка России

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Урал" не будет штрафовать полузащитников команды Эдгара Манучаряна и Артема Фидлера за участие в массовой драке в финале Кубка России против "Локомотива", а также нападающего Романа Павлюченко за оскорбления в адрес форварда железнодорожников Ари. Об этом ТАСС сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.

Финал Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. В нем победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Фидлер и Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан - со стороны москвичей. После матча Павлюченко в общении с журналистами резко высказался в отношении Ари, используя в словах нецензурную брань.

"Буду общаться с игроками как по этому поводу, так и по другим, увидимся сегодня на тренировке, там обговорим. Пока я не вижу причин наказывать футболистов деньгами, которые они зарабатывают. За решение КДК будут сами расплачиваться, а мы не будем штрафовать. Мы укажем, что так себя вести нельзя, нельзя говорить какие-то слова и все", - сказал Иванов.

При этом президент клуба отметил, что Ари поступил некрасиво, ударив Фидлера сзади. "Пускай там что-то сказал Фернандеш, но я считаю, что именно Ари поступил неправильно. Он подбежал и ударил сзади, но, если ты мужчина, подойди и ударь в лицо, смотри в глаза. А он нанес удар прямо сзади в каком-то боксерском стиле, это некрасивый поступок. Пишут, что он пошел заступаться за кого-то, но это же неправда", - заметил собеседник ТАСС.

"Наша реакция тоже была неправильная, не надо было ничего говорить, - продолжил Иванов. - Хотя сегодня я читал слова Фидлера, он сказал все правильно, извинился за свое поведение, ведь такого не должно быть. Рома (Павлюченко) на эмоциях сказал правильно, ведь люди приезжают к нам, получают деньги, и зачем они себя так ведут? Я не поддерживаю многих, очень хороший матч был, судейство, поле, стадион, к РФС никаких претензий, сам Виталий Леонтьевич Мутко ходил все проверял, но пять минут в конце матча все испортили".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного должен рассмотреть эпизод с дракой в отдельном порядке.