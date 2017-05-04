Легкоатлет Шубенков выступит на четырех этапах "Бриллиантовой лиги"

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выступит на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Париже. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Этап в Риме пройдет 8 июня, в Париже - 1 июля.
Ранее стало известно, что спортсмен, который представляет ЦСКА, выступит на этапах "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (13 мая) и американском Юджине (27 мая).
Также Шубенкова планирует выступить на этапе Гран-при Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве (Чехия).
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры отечественной легкой атлетики: Мария Кучина (Лаcицкене), Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.