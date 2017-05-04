Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"

Мозаика для купола Храма Святого Саввы прибыла из России в Белград

Мозаика для купола Храма Святого Саввы прибыла из России в Белград 3 мая, 14:19

Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке

Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке 3 мая, 15:54

Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз

Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз 4 мая, 4:33

Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов

Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов 4 мая, 8:00

"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест

"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест 4 мая, 10:00

В рамках деловой программы 14 Красноярского экономического форума состоялась дискуссионная сессия "Роль индустрии спорта в современной экономике. Как обеспечить эффективное взаимодействие с бизнесом". Организатором площадки выступило Министерство спорта РФ.

Участники встречи обсудили, как государству наладить сотрудничество с бизнесом и каким образом можно зарабатывать на спорте.

Подробнее о том, какие вопросы были затронуты в рамках круглого стола, читайте здесь.