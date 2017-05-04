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Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"

Спорт
4 мая, 14:44 UTC+3

Участники встречи обсудили, как государству наладить сотрудничество с бизнесом и каким образом можно зарабатывать на спорте

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© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
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© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС

В рамках деловой программы 14 Красноярского экономического форума состоялась дискуссионная сессия "Роль индустрии спорта в современной экономике. Как обеспечить эффективное взаимодействие с бизнесом". Организатором площадки выступило Министерство спорта РФ.

Участники встречи обсудили, как государству наладить сотрудничество с бизнесом и каким образом можно зарабатывать на спорте.

Подробнее о том, какие вопросы были затронуты в рамках круглого стола, читайте здесь.

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