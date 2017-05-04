Сорокин: ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) положительно оценили организацию безопасности на финале Кубка России в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Финальный матч Кубка России между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом" прошел в Сочи на стадионе "Фишт" во вторник и завершился победой столичной команды со счетом 2:0. На встрече присутствовало около 21 тысячи зрителей.

"Больших нареканий со стороны ФИФА к организации безопасности на финальном матче Кубка России не было. Конечно, были отдельные выбегания на поле болельщиков, но нам удалось предотвратить массовый прорыв фанатов на поле после финального свистка. Со времени последнего матча на стадионе в Сочи в плане организации безопасности на стадионе все стало намного лучше. В целом ФИФА положительно оценила организацию безопасности, работу стюардов, работу Росгвардии", - сказал Сорокин.

Стадион "Фишт" примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

Игры Кубка конфедераций, помимо Сочи, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.