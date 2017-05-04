Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сорокин: ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России

Спорт
4 мая, 15:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

На встрече присутствовало около 21 тысячи зрителей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) положительно оценили организацию безопасности на финале Кубка России в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Галерея
22 фото
© Сергей Савостьянов/ТАСС

"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов

Финальный матч Кубка России между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом" прошел в Сочи на стадионе "Фишт" во вторник и завершился победой столичной команды со счетом 2:0. На встрече присутствовало около 21 тысячи зрителей.

"Больших нареканий со стороны ФИФА к организации безопасности на финальном матче Кубка России не было. Конечно, были отдельные выбегания на поле болельщиков, но нам удалось предотвратить массовый прорыв фанатов на поле после финального свистка. Со времени последнего матча на стадионе в Сочи в плане организации безопасности на стадионе все стало намного лучше. В целом ФИФА положительно оценила организацию безопасности, работу стюардов, работу Росгвардии", - сказал Сорокин.

Стадион "Фишт" примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

Игры Кубка конфедераций, помимо Сочи, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама