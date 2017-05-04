Стадион "Санкт-Петербург" получит акт соответствия требованиям ФИФА в мае

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") получит акт соответствия требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) в течение мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Стадион в Санкт-Петербурге получит акт соответствия требованиям ФИФА в течение мая. Стадион в Сочи ("Фишт") получит данный акт 15 мая", - сказал Сорокин.

Стадион в Санкт-Петербурге открылся 22 апреля матчем 24-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" (2:0). Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей. Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций 2017 года, включая финал турнира.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля. Помимо Санкт-Петербурга, игры состоятся в Москве, Казани и Сочи.

"Все четыре стадиона, которые будут принимать матчи Кубка конфедераций, будут переданы оргкомитету совместно с ФИФА 2 июня", - отметил Сорокин.

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