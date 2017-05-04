Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Годро: сборная США должна опасаться команды России на ЧМ по хоккею

Спорт
4 мая, 15:14 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам форварда сборной США, чемпионат мира является для него дополнительной мотивацией после вылета "Калгари" из Кубка Стэнли

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джонни Годро

Джонни Годро

© AP Photo/Paul Battaglia

КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной США должны опасаться команды России на чемпионате мира, который пройдет в Кельне и Париже. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Джонни Годро.

"Чемпионат мира является для меня дополнительной мотивацией после вылета "Калгари" из Кубка Стэнли. Мы давно не выигрывали этот турнир, нам хочется разрушить эту традицию и творить историю, - сказал Годро. - Главными соперниками по группе будут команды России и Швеции. Российская сборная обладает подбором профессионалов высокого уровня, мы должны их опасаться".

По мнению нападающего американской сборной Джеффа Айкела, команда способна показать хороший результат на турнире.

"У нас хорошая, мастеровитая команда, обладающая большой энергоспособностью. Мы достигнем успеха, если будем много работать. У нас отличная связка с Годро, соперникам стоит опасаться ее. Он очень креативный и действительно хорош в игре один на один", - считает форвард.

"Тяжело, когда твоя команда ("Баффало") не попадает в плей-офф. Но чемпионат мира - это турнир высокого уровня. Лучше выступать на нем, чем отдыхать от хоккея", - сказал Айкел.

Турнир пройдет с 5 по 21 мая. Сборная России встретится с американцами 16 мая, в заключительном матче группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама