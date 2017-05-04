Годро: сборная США должна опасаться команды России на ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной США должны опасаться команды России на чемпионате мира, который пройдет в Кельне и Париже. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Джонни Годро.

"Чемпионат мира является для меня дополнительной мотивацией после вылета "Калгари" из Кубка Стэнли. Мы давно не выигрывали этот турнир, нам хочется разрушить эту традицию и творить историю, - сказал Годро. - Главными соперниками по группе будут команды России и Швеции. Российская сборная обладает подбором профессионалов высокого уровня, мы должны их опасаться".

По мнению нападающего американской сборной Джеффа Айкела, команда способна показать хороший результат на турнире.

"У нас хорошая, мастеровитая команда, обладающая большой энергоспособностью. Мы достигнем успеха, если будем много работать. У нас отличная связка с Годро, соперникам стоит опасаться ее. Он очень креативный и действительно хорош в игре один на один", - считает форвард.

"Тяжело, когда твоя команда ("Баффало") не попадает в плей-офф. Но чемпионат мира - это турнир высокого уровня. Лучше выступать на нем, чем отдыхать от хоккея", - сказал Айкел.

Турнир пройдет с 5 по 21 мая. Сборная России встретится с американцами 16 мая, в заключительном матче группового этапа.