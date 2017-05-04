Василевский займет место в воротах сборной России в первом матче ЧМ со шведами

Хедман: шведские хоккеисты знают о слабостях сборной РоссииСпорт 4 мая, 16:24
Футболист "Барселоны" Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничествеСпорт 4 мая, 16:21
Трамп недоволен отказом экс-помощницы Обамы выступить на слушаниях в Конгрессе по РоссииМеждународная панорама 4 мая, 16:13
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и "Спартак" на рекордные 1,2 млн рублей по итогам дербиСпорт 4 мая, 16:11
Сурков: не плачь по мне, УкраинаПолитика 4 мая, 16:01
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой в финале Кубка России 11 маяСпорт 4 мая, 15:54
Новак: РФ склоняется к продлению соглашения с ОПЕК по сокращению добычиЭкономика и бизнес 4 мая, 15:49
Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее предвыборной поездки в БретаньМеждународная панорама 4 мая, 15:48
Василевский займет место в воротах сборной России в первом матче ЧМ со шведамиСпорт 4 мая, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России по хоккею в первом матче чемпионата мира против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей российской сборной Рашид Давыдов.
Вторым вратарем будет Илья Сорокин.
"Василевский играет, Сорокин "раздевается", - сказал Давыдов. - Три года, проведенных в НХЛ (Василевский выступает за клуб Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" - прим. ТАСС), являются определяющими в этой ситуации, плюс постепенно в каждом сезоне он набирал обороты, взрослел, становился более играющим".
Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провел 50 матчей, в которых пропускал в среднем за игру 2,61 шайбы. "Тампа" не попала в плей-офф. "Считаю, что этот сезон он может записать себе в актив, так как хорошо провел концовку. И жалко, что его чуть-чуть не хватило для попадания в плей-офф, но надеемся, что свою хорошую игру он покажет здесь, этого мы ждем", - отметил Давыдов.
Встреча сборной России со шведами состоится в пятницу в Кельне (начало в 17:15 мск).
Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.