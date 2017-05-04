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Василевский займет место в воротах сборной России в первом матче ЧМ со шведами

Спорт
4 мая, 15:26 дата обновления: 4 мая, 15:39 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Встреча состоится в пятницу в Кельне

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России по хоккею в первом матче чемпионата мира против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей российской сборной Рашид Давыдов.
Вторым вратарем будет Илья Сорокин.

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"Василевский играет, Сорокин "раздевается", - сказал Давыдов. - Три года, проведенных в НХЛ (Василевский выступает за клуб Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" - прим. ТАСС), являются определяющими в этой ситуации, плюс постепенно в каждом сезоне он набирал обороты, взрослел, становился более играющим".

Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провел 50 матчей, в которых пропускал в среднем за игру 2,61 шайбы. "Тампа" не попала в плей-офф. "Считаю, что этот сезон он может записать себе в актив, так как хорошо провел концовку. И жалко, что его чуть-чуть не хватило для попадания в плей-офф, но надеемся, что свою хорошую игру он покажет здесь, этого мы ждем", - отметил Давыдов.

Встреча сборной России со шведами состоится в пятницу в Кельне (начало в 17:15 мск).

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.

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