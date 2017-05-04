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КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой в финале Кубка России 11 мая

Спорт
4 мая, 15:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам Артура Григорьянца, будут направлены приглашения четырем футболистам, которые получили карточки, а также судье (матча) Николаеву и комиссару Куликову

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Игрок "Урала" Эдгар Манучарян атакует форварда "Локомотива" Ари

Игрок "Урала" Эдгар Манучарян атакует форварда "Локомотива" Ари

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой, произошедшей в конце финального матча за Кубок России между игроками "Урала" и "Локомотива", 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Финал Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. Победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан - со стороны москвичей.

"Назначено (заседание) на 11-е число на 11 часов (утра). Будут направлены приглашения четырем футболистам, которые получили карточки, а также судье (матча) Николаеву и комиссару Куликову", - сказал Григорьянц.

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