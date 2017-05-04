Футболист "Амкара" Йовичич дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника пермского "Амкара" Бранко Йовичича, который получил прямую красную карточку за нарушение правил в матче с "Ростовом". Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 26-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Амкаром" прошел 30 апреля в Ростове-на-Дону и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Йовичич был удален на 54-й минуте встречи.

"За серьезное нарушение футболист дисквалифицирован на два матча с учетом автоматической дисквалификации", - сказал Григорьянц.

Также КДК РФС оштрафовал грозненский "Терек" на 100 тысяч рублей за использование громкой связи на стадионе во время матча с екатеринбургским "Уралом". "Урал" нарушил регламент в связи с поздним прибытием на предматчевое совещание - штраф 10 тысяч рублей. "Ростов" - "Амкар": было сильное задымление - штраф 25 тысяч "Ростову" за задымление", - отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.