Хедман: шведские хоккеисты знают о слабостях сборной России

КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки сборной Швеции знают о сильных и слабых сторонах команды России перед очной игрой на чемпионате мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщил защитник шведской команды Виктор Хедман.

Стартовая встреча турнира между командами России и Швеции пройдет в пятницу в Кельне (начало - 17:15 мск).

"Будет тяжелая игра. Мы знаем особенности, сильные и слабые стороны российской команды. У нас хорошее настроение перед началом чемпионата. Нам предстоит тяжелая битва на турнире, но мы к ней готовы", - сказал Хедман.

"У России индивидуально очень сильные хоккеисты, великолепный вратарь. Они практически не дают пространства для маневра, будем стараться освобождаться от прессинга с их стороны. Хорошо, что провели матч Евротура неделю назад, теперь мы гораздо лучше готовы к игре против сборной России", - добавил защитник.

Сборная России ранее проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в овертайме матча Евротура. Встреча прошла 27 апреля в Стокгольме.

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренберг также ожидает тяжелой игры. "Мы готовимся к тому, что будем играть с одним из фаворитов турнира, который является довольно атакующей командой, - сказал он. - Что касается того, кто будет у нас в воротах, то мы еще разговариваем об этом. Сколько игроков НХЛ мы ждем, я не знаю - мы это выясним после заявки на турнир сегодня".

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне.