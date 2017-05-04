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Футболист "Армавира" Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи

Спорт
4 мая, 16:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По итогам матча между костромским "Спартаком" и санкт-петербургским "Динамо" главный тренер бело-голубых Александр Точилин дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 15 тысяч

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Армавир", выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), Андрей Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи матча с "Ротором-Волгоградом" Сергея Смирнова головой. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 25-го тура зоны "Юг" первенства ПФЛ состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Мязин был удален на 72-й минуте встречи.

"Игрок Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое взаимодействие на судью матча. Главный тренер "Армавира" Арсен Папикян - три матча дисквалификации за оскорбление судьи и штраф на 15 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

"По итогам матча между костромским "Спартаком" и санкт-петербургским "Динамо" главный тренер бело-голубых Александр Точилин дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 15 тысяч", - отметил глава комитета.

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