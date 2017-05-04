Гендиректор "Терека": клуб продлит контракт с полузащитником Олегом Ивановым

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Грозненский "Терек" продлит соглашение с полузащитником Олегом Ивановым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
Действующий контракт Иванова с "Тереком" рассчитан до 30 июня.
"С Олегом Ивановым контракт будет продлен. На какой срок? Потерпите месяц, все узнаете", - сказал Айдамиров.
Иванов выступает за "Терек" с 2012 года. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел за грозненскую команду 17 матчей, забив один мяч.
Главным тренером "Терека" является Рашид Рахимов. Он возглавляет команду с 2013 года. Действующий контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2016/17. На вопрос, будет ли продлено соглашение с Рахимовым, Айдамиров ответил: "Решение примем в конце сезона".
"Терек" занимает шестое место в чемпионате России, в 26 матчах набрав 39 очков.