Гендиректор "Терека": клуб продлит контракт с полузащитником Олегом Ивановым

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Грозненский "Терек" продлит соглашение с полузащитником Олегом Ивановым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Ахмед Айдамиров.

Действующий контракт Иванова с "Тереком" рассчитан до 30 июня.

"С Олегом Ивановым контракт будет продлен. На какой срок? Потерпите месяц, все узнаете", - сказал Айдамиров.

Иванов выступает за "Терек" с 2012 года. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел за грозненскую команду 17 матчей, забив один мяч.

Решение по контракту Рахимова будет в конце сезона

Главным тренером "Терека" является Рашид Рахимов. Он возглавляет команду с 2013 года. Действующий контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2016/17. На вопрос, будет ли продлено соглашение с Рахимовым, Айдамиров ответил: "Решение примем в конце сезона".

"Терек" занимает шестое место в чемпионате России, в 26 матчах набрав 39 очков.