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Айдамиров: вопрос переименования "Терека" будет рассмотрен в ближайшее время

Спорт
4 мая, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в "Ахмат"

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Футболисты "Терека"

Футболисты "Терека"

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Возможность переименования "Терека" будет рассмотрена в ближайшее время на собрании руководства клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.

На вопрос, принято ли решение о переименовании "Терека", Айдамиров ответил: "В ближайшее время узнаете. Будет совет (директоров) клуба. Обращение болельщиков у нас есть".

В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в "Ахмат". Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров тогда отметил, что решение остается за советом директоров "Терека".

"Терек" занимает шестое место в чемпионате России сезона-2016/17, в 26 матчах набрав 39 очков.

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