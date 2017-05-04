Айдамиров: вопрос переименования "Терека" будет рассмотрен в ближайшее время

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Возможность переименования "Терека" будет рассмотрена в ближайшее время на собрании руководства клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
На вопрос, принято ли решение о переименовании "Терека", Айдамиров ответил: "В ближайшее время узнаете. Будет совет (директоров) клуба. Обращение болельщиков у нас есть".
В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в "Ахмат". Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров тогда отметил, что решение остается за советом директоров "Терека".
"Терек" занимает шестое место в чемпионате России сезона-2016/17, в 26 матчах набрав 39 очков.