Австралиец Харри Кьюэлл откроет парк Кубка Конфедераций в Сочи

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Известный австралийский футболист, вице-чемпион Кубка конфедераций 1997 года и победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" Харри Кьюэлл откроет парк Кубка конфедераций - 2017 в Сочи. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Парк будет работать 6-7 мая в Южном моле Морского порта Сочи. Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в Сочи.

Кроме Кьюэлла, гости парка смогут увидеть бывших игроков сборной России Александра Мостового и Дмитрия Булыкина. В открытии парка также примут участие мэр Сочи Анатолий Пахомов и его заместитель Сергей Юрченко.

В рамках работы парка запланировано представление трофея победителей Кубка конфедераций в крытом шатре, работа футбольных аттракционов, общение и фото с талисманом чемпионата мира волком Забивакой, футбольными звездами, мультимедийные викторины и конкурсы. Каждые два часа будут разыгрываться сувениры с символикой Кубка конфедераций, а также бесплатные билеты на матчи турнира.

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