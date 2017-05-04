Ирландка использовала фотографии девушки игрока НХЛ в соцсетях для организации теракта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ирландская террористка Кристина Коннор использовала фотографии шведской модели Санны Андерссон, являющейся подругой шведского хоккеиста Якоба Юсефсона, в своем аккаунте в социальной сети для вербовки людей. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

Коннор использовала фотографии подруги нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси" Юсефсона, чтобы завербовать ирландца Стюарта Даунса для организации подрыва полицейских в Белфасте.

В мае 2013 года Коннор вызвала полицию, заявив, что на нее напали неизвестные. Когда полиция прибыла на место, Даунс привел в действие две бомбы, никто не пострадал. Коннор признала себя виновной по шести пунктам обвинения, в том числе покушение на убийство полицейских и подготовка террористического акта. Приговор Коннор будет вынесен 20 июня.

"Я была очень взволнована и мне стало страшно, когда мне рассказали об этом, - сказала Андерссон. - Во время допроса я должна была посмотреть на свои фотографии и объяснить, где они были сделаны. Тогда полиция еще не знала, что я не виновата. Неловко было сидеть в полиции и чувствовать себя виноватой, хотя не имеешь к этому никакого отношения".

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний форвард провел 38 игр, отметившись одной шайбой и девятью передачами.